Caxias x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Caxias inegavelmente está em bom momento na temporada. Classificado às semifinais do Campeonato Gaúcho, o time Grená superou a Portuguesa Santista na fase anterior. O retorno do meia Tomás Bastos, que estava suspenso, reforça o meio-campo da equipe para o confronto. Enquanto isso, o lateral-esquerdo reserva Peu ainda terá que cumprir mais um jogo de suspensão, decorrente de sua expulsão na partida contra o Ferroviário-CE na Série D 2023.

Como chega o Bahia

Por outro lado, o Bahia chega a Caxias do Sul com praticamente todo o seu elenco disponível. A única ausência provável é o lateral Cicinho, que normalmente atua na esquerda quando Luciano Juba é poupado pelo técnico Rogério Ceni. O Tricolor acumula cinco vitórias consecutivas fora de Salvador, algo que não acontecia desde 2016. Além da Copa do Brasil e do Estadual, o Bahia ainda está na disputa da Copa do Nordeste. Em 2024, a equipe venceu 12 das 16 partidas disputadas, sofrendo apenas três derrotas.

O técnico, aliás, costuma fazer um rodízio no time para dar conta das três competições em que o Bahia está envolvido. Desse modo, a equipe ainda contará com os reforços de Victor Cuesta, Cauly e Éverton Ribeiro, que não atuaram no último jogo. Por fim, na fase anterior da Copa do Brasil, o Bahia goleou o Moto Club por 4 a 0.