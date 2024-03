Conselho Deliberativo do Palmeiras aprova balanço financeiro de 2023

Na noite desta segunda-feira (11), o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou, por unanimidade, o balanço financeiro de 2023. Dos 199 conselheiros presentes, oito aceitaram o documento com ressalvas. O arrecadamento do clube foi de R$ 839 milhões na temporada passada, com superávit de R$ 8,5 milhões.

Em relação às receitas, foram R$ 130 milhões acima do previsto. O Verdão arrecadou R$ 37,5 milhões com licenciamento da marca e franquias (R$ 14,8 milhões a mais do que em 2022). Isso ocorreu em razão do lançamento do banco digital do clube, o Palmeiras Pay. No tocante ao Sócio Avanti, houve aumento de R$ 9 milhões com os valores de 2022, chegando, assim, a R$ 58,7 milhões.

Houve destaque para os valores em vendas de placas de publicidade, com R$ 26,2 milhões no ano passado. O valor era de R$ 14,5 milhões em 2022. Já a redução em patrocínio e publicidade saiu de R$ 142,6 milhões de 2022 para R$ 127,1 milhões de 2023.

Em receitas para 2024, o Palmeiras tem orçamento de R$ 880 milhões. Os valores envolvendo negociação de jogadores serão de quase R$ 300 milhões. Isso por conta da venda da joia Endrick ao Real Madrid, cujo lançamento contábil ocorrerá quando a transferência do atacante no meio do ano for concluída.

Confira as principais receitas do Palmeiras

Vendas de jogadores: R$ 187 milhões;

Direitos de transmissão: R$ 182 milhões;

Publicidade e patrocínio: R$ 127 milhões;

Premiações: R$ 79,8 milhões;

Arrecadação com jogos: R$ 62,9 milhões.

