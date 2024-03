O Vasco recebeu uma homenagem muito especial nesta segunda-feira. A Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) entregou a Pedrinho, presidente cruz-maltino, uma placa celebrando os 100 da Resposta Histórica.

O centenário do episódio será no dia 7 de abril, marcando um século de que o Vasco lutou contra o racismo no futebol carioca. Em 1924, afinal, os clubes da elite do Rio de Janeiro eram contra jogadores negros. O Cruz-Maltino, porém, não aceitou e lutou por seus atletas.

“Desde cedo a gente aprende aqui que o Vasco é um clube inclusivo, de todos. E isso é motivo de muito orgulho para nós vascaínos. Agradeço a homenagem da Suderj, uma entidade tão comprometida com o futuro do esporte”, disse Pedrinho.

Presidente da Suderj, Renato de Paula celebrou o papel do Vasco na luta contra o racismo. Segundo ele, contudo, ainda há um longo caminho pela frente.

“Não tem como dissociar o negro do protagonismo no futebol, no esporte como um todo. A começar por Pelé, o maior que já tivemos. Mas infelizmente ainda vemos casos de racismo nos gramados, principalmente na Europa. Isso mostra que existe um longo caminho a ser percorrido pela humanidade”, disse Renato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco é homenageado pelos 100 anos da Resposta Histórica apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.