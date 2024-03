Zé Ivaldo se desculpa com torcida do Cruzeiro por expulsão

Após ser expulso no confronto contra o Tombense, domingo (10), pela semifinal do Campeonato Mineiro, Zé Ivaldo utilizou as redes sociais para se desculpar com os torcedores do Cruzeiro. O jogador expressou seu reconhecimento pelo erro. Além disso, prometeu melhoria em seu desempenho.

A situação ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro recebeu um cartão vermelho por uma entrada imprudente. O VAR, sob o comando de Emerson de Almeida Ferreira, recomendou uma revisão ao árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que optou pela expulsão após avaliação do lance. Este não foi o único cartão que o jogador recebeu durante a partida, já que minutos antes ele fora advertido com cartão amarelo.

O jogador assegurou aos torcedores que trabalhará para melhorar e enfatizou sua gratidão pelo apoio. No entanto, a expulsão não passou despercebida nem mesmo por sua esposa, Josi Babolim. Ela não hesitou em expressar sua opinião sobre o ocorrido, considerando a decisão correta e criticando a atitude de Zé Ivaldo ao deixar o campo.

Esta não é a primeira vez que Zé Ivaldo se vê envolvido em situações disciplinares ao longo da temporada. O zagueiro acumulou seis cartões amarelos e um vermelho direto, tornando-se o jogador do Cruzeiro mais punido. Com sua ausência no jogo de volta da semifinal devido à suspensão, Zé Ivaldo também não pôde participar do clássico contra o América, na fase classificatória, devido ao acúmulo de cartões amarelos.

