WTorre ‘estoura’ prazo e entrega do gramado do Allianz atrasa

A WTorre irá atrasar a entrega do novo gramado do Allianz Parque. A empresa responsável pela reforma do piso sintético do estádio palmeirense não irá conseguir cumprir o prazo inicialmente prometido, que é o desta terça-feira (12). Assim, ainda não há uma data certa para que o Alviverde volte a ter o estádio à disposição.

O atraso aconteceu pois a cortiça, última camada antes da instalação definitiva do gramado, ainda não foi totalmente colocada. E também não será possível concluir está parte da reforma até o fim desta terça. Dessa forma, a obra está atrasada pela segunda vez, já que o primeiro prazo, 20 de fevereiro, também acabou não cumprido.

O certo é que a equipe do Palmeiras ainda não poderia jogar, no próximo fim de semana, em casa. Afinal, a comissão técnica pediu alguns dias para, uma vez instalado o novo gramado, poder se adaptar às novas características. Assim, o jogo contra a Ponte Preta, no próximo sábado, será na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.

A última vez que o Palmeiras jogou no Allianz, ainda com o gramado anterior, foi em 28 de janeiro. Desde então, muitas reclamações após a desintegração do piso termoplástico fizeram o clube exigir uma nova alteração na composição do sintético. Com isso, o Verdão completa 45 dias sem atuar em casa.

