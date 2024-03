Transferência de Abner na Europa pode render bolada ao Athletico

O lateral-esquerdo Abner pode estar prestes a trocar os gramados espanhóis pelos campos franceses em transferência próxima de se concretizar. Segundo informações da imprensa europeia, o Lyon deve adquirir os serviços do defensor de 23 anos, atualmente no Real Betis.

Com 30% dos direitos econômicos do jogador sob sua posse, o Athletico pode embolsar cerca de R$ 13 milhões com a transação. Tudo indica que Abner se juntará ao elenco do clube francês já em julho. Durante sua passagem pelo Betis, o lateral acumulou 39 partidas.

Abner foi negociado pelo Athletico em janeiro do ano passado por cerca de R$ 38,8 milhões.

O jogador, que teve sua formação nas categorias de base da Ponte Preta, chegou ao Rubro-Negro em 2019, deixando sua marca e conquistando espaço no cenário do futebol brasileiro antes de sua provável mudança para o cenário europeu.

