United admite prejuízo com a contratação de Antony

O Manchester United não tem mais nenhuma ilusão com o atacante Antony, principalmente graças aos problemas que o jogador brasileiro teve fora de campo. O clube da Inglaterra, assim, jogou a toalha e considera que o atacante “flopou” em Old Trafford. Um caso perdido. A informação é do jornal britânico “The Telegraph”, nesta quarta-feira (13).

Após duas temporadas de destaque no Ajax (HOL), Antony chegou ao Manchester United, em 2022/2023, por 100 milhões de euros (R$ 544,6 milhões), cifra que o tornou a segunda contratação mais cara da história dos Diabos Vermelhos, atrás somente do volante Pogba, que custou 110 milhões de euros (R$ 599,1 milhões).

Antony não conseguiu render o esperado em duas temporadas. Realizou 73 jogos, registrando apenas nove gols e quatro assistências. A fera, aliás, não balança redes adversárias desde maio do ano passado. Um jejum que incomoda muito a torcida.

Para piorar, o United entende que terá dificuldade para vendê-lo. Afinal, a ex-namorada de Antony, Gabriela Cavallin, o acusa, judicialmente, de agressão. O fato, obviamente, fará o preço da fera despencar no mercado de transferências. A pena por esses crimes pode, inclusive, variar de seis meses a 26 anos de prisão.

Apesar da má fase, o jovem jogador tem contrato com o Manchester United até junho de 2027.

