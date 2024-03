Flamengo cedeu oito jogadores para Seleção Brasileira desde 2019

O Flamengo vem cedendo muitos jogadores ao Brasil desde 2019. Afinal, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Pedro, Ayrton Lucas, Gerson e Fabrício Bruno foram convocados para Seleção Brasileira nos últimos cinco anos.

Convocados do Flamengo

Portanto, oito jogadores rubro-negros fizeram parte da Seleção Brasileira nos últimos cinco anos. Além de amistosos, alguns atletas flamenguistas também participaram de competições importantes do Brasil. Afinal, Everton Ribeiro e Pedro foram convocados para Copa do Mundo de 2022.

Na última convocação da CBF, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estiveram presentes na lista de Dorival Júnior. O zagueiro rubro-negro trabalhou ao lado do técnico em 2022 e nunca havia sido convocado para Seleção Brasileira. O lateral, por outro lado, já esteve presente em outros jogos do Brasil.

Dos oito nomes citados, somente Rodrigo Caio e Everton Ribeiro não estão mais no Flamengo. O zagueiro não renovou seu contrato no fim de 2023. O meio-campista, por outro lado, optou por sair do clube rubro-negro e se transferiu ao Bahia.

O Flamengo vem sendo uma vitrine para Seleção Brasileira. No entanto, não é só o Brasil que vem chamando jogadores rubro-negros. Afinal, nomes como Varela, Pulgar e Arrascaeta também foram convocados para as suas respectivas seleções nos últimos anos.

