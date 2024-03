Internacional vive expectativa da estreia de reforços na Copa do Brasil

O Internacional e sua torcida vivem a expectativa da estreia de dois dos seus reforços no compromisso pela Copa do Brasil. Isso porque o volante Fernando e o atacante Rafael Borré viajaram com a delegação para Brasília. Na capital do país, a equipe gaúcha vai enfrentar o Nova Iguaçu, sensação do Carioca, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo ocorre nesta quarta-feira (13), às 20h, no Mané Garrincha.

A tendência é de que Coudet repita o time titular das últimas partidas e os dois iniciem o compromisso desta quarta no banco de reservas. Afinal, a equipe vem de uma boa sequência de resultados, com nove vitórias seguidas. Além de desempenho positivo. Tais fatores contribuíram para a torcida promover uma recepção com celebração para o elenco. O provável 11 inicial é: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucas Alario).

Chances das contratações do Internacional fazerem sua estreia

Aliás, o atacante colombiano integra as atividades com o elenco há uma semana e não entra em campo há quase um mês. A partir do momento em que acertou sua ida para o Colorado, deixou de ser uma das principais opções no Werder Bremen. Afinal, em cinco partidas, jogou por apenas 82 minutos. A última vez que atuou por 90 minutos foi em 9 de dezembro do ano passado.

Vale ressaltar que Enner Valencia é dúvida por um desconforto, que o fez deixar o treinamento da última segunda (11) de forma antecipada. Inclusive, levantou-se a hipótese de ficar fora da viagem. Mesmo se o equatoriano não conseguir entrar em campo, a primeira opção deve ser Alario, que tem maior ritmo de jogo. Até porque o atacante argentino teve participação importante no confronto anterior pela Copa do Brasil, o triunfo por 2 a 0 sobre o ASA.

O volante Fernando tem uma maior probabilidade de fazer sua primeira partida pelo Inter. Isso porque o veterano tem uma maior frequência em campo, pois antes de chegar à equipe gaúcha, esteve em campo em seis jogos pelo Vila Nova. Em todas as ocasiões foi titular e sua última partida foi em 19 de fevereiro. Além disso, o meio-campista trabalha com o elenco há mais tempo que Borré: há 13 dias.

Fernando vai disputar vaga diretamente no time titular com Aránguiz. Seus outros concorrentes são Bruno Gomes e Rômulo. Ele ainda pode ser utilizado no lugar de Bruno Henrique e possibilitar que o chileno seja adiantado. O meio-campista vindo do Vila Nova ainda se voluntariou a jogar na zaga.

Desfalques e retornos

Como a última vez que entrou em campo foi no dia 27 de janeiro, o volante Thiago Maia permaneceu em Porto Alegre. Afinal, o clube entendeu que o jogador precisava passar por recondicionamento físico. Outro reforço que não estará disponível é o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, que chegou por empréstimo junto ao Celtic.

Ele teve um problema na conexão em sua vinda para o Brasil, fato que o impediu de integrar o grupo que viajou para Brasília. Outras baixas são o goleiro Rochet e o zagueiro Igor Gomes. Por outro lado, o defensor Mercado e o atacante Wesley se recuperaram de questões físicas e voltam a ficar à disposição de Coudet.

Importante destacar que o Internacional precisa vencer o Nova Iguaçu para garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque, na segunda etapa do torneio, o time melhor colocado no ranking da CBF não tem mais a vantagem do empate.

