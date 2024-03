Cristiane destaca futebol de Pedro: ‘Super craque’

É inegável que a posição de atacante é uma das que mais apresentam qualidades no elenco do Flamengo, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Afinal, se por um lado o técnico Tite conta com Pedro, por outro Maurício Salgado tem Cristiane. Aliás, a camisa 11, em entrevista ao “Charla Podcast”, rasgou elogios ao atacante reverência.





“Pedro? Fora da curva. Posicionamento, onde ele se encaixa. Super craque. A leitura dele. Alto para caramba, posicionamento, impulsão, raciocínio. Ele é muito técnico. Ele consegue encontrar os espaços curtos, e principalmente o posicionamento de área. Quem joga do lado dele, se você tem qualidade, é um diferencial muito grande”, disse Cristiane, que no último sábado marcou três gols na goleada por 6 a 1 contra o Vasco.

Cristiane chegou ao Flamengo no meio de janeiro, como o grande reforço para o ano. A contratação da craque, aliás, é uma demonstração de investimento da diretoria rubro-negra na pasta de futebol feminino. Aliás, a jogadora revelou que a expectativa é que, no próximo ano, obras sejam iniciadas para que o time feminino realize treinamentos no Ninho do Urubu, assim como o elenco masculino e das divisões de base.

“A gente tem uma expectativa muito grande de estar integrada no CT, no Ninho, onde fica a categoria de base, o masculino. Foi passado para a gente que a partir do próximo ano seria montada essa estrutura para levar a gente para lá. Torço muito para acontecer. Dar essa estrutura para a gente, faz uma diferença bem grande. Hoje a gente treina no Cefan”, revelou.

