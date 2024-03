Vasco se manifesta após decisão da Ferj: ‘Maracanã é para todos’

O Vasco se manifestou na tarde desta quarta-feira (13) após a decisão da Ferj em alocar o duelo contra o Nova Iguaçu em Volta Redonda. A partida é válida pela volta da semifinal do Campeonato Carioca e acontece no domingo (17).

No comunicado, o Cruz-maltino, sem nominar, criticou a dupla Fla-Flu, que gere o Maracanã, alcunhando-os de ‘nobres, encastelados’. Isto porque a decisão do jogo contra a Laranja da Baixada ser em Volta Redonda se deu em preterimento ao “Maior do Mundo”, local desejado tanto por Nova Iguaçu, quanto por Vasco.

A imagem que ilustra a nota, aliás, é exatamente a frase que teria iniciado a ‘confusão’. “Maracanã Para Todos” foram os dizeres que o Vasco utilizou em sua camisa no duelo de ida contra o Nova Iguaçu.

A frase também é o nome do Consórcio de Vasco, WTorre e Legends na licitação do Maracanã para os próximos 20 anos. Eles disputam com o Consórcio Fla/Flu e RNGD.

Esta atitude teria irritado a dupla Fla/Flu, que gere o estádio, embora através de uma TPU (Termo de Permissão de Uso) até o fim de 2024. Dirigentes, então, teriam ligado para o Governador Cláudio Castro, que teria tomado partido da situação, segundo o “UOL”.

Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não,… pic.twitter.com/cp73Yeo3D3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 13, 2024





Leia o comunicado na íntegra

“Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.

Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte.

Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos.

Pelo bem do futebol, do Rio e por um #MaracanãParaTodos”





