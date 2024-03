Marçal ganha nova chance de se firmar no Botafogo

Fábio Matias já finalizou os preparativos para partida entre RB Bragantino e Botafogo. O técnico alvinegro, dessa forma, optou por promover uma novidade na escalação. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (13/03), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores.

Escalação do Botafogo

Marçal perdeu espaço para Hugo em 2024 e atuou como reserva no duelo de ida. No entanto, ele ganhou um voto de confiança de Fábio Matias e treinou como titular nos últimos dias. O lateral-esquerdo, desse modo, deve iniciar em campo nesta quarta-feira (13/03). A informação é do “ge”.

Após passagens por Lyon, Benfica e Wolverhampton, Marçal chegou ao Botafogo em junho de 2022. O lateral ganhou espaço e se tornou capitão em 2023, mas acabou ficando marcado depois do tropeço no Brasileirão. O jogador vem buscando readquirir sua confiança em 2024 e pode ser um trunfo importante em Bragança Paulista.

O Glorioso mostrou personalidade diante do Massa Bruta e venceu no jogo de ida por 2 a 1 no Nilton Santos. Portanto, os jogadores alvinegros precisam apenas de um empate para se classificar. O vencedor do confronto avança para fase de grupos da Libertadores. A expectativa é que Marçal possa agregar qualidade e experiência em campo.

