Grêmio envia nova proposta por Pedro Henrique e agrada ao Athletico

O Grêmio enviou uma nova proposta ao Athletico pelo zagueiro Pedro Henrique. Dessa vez, as condições chegaram mais perto do que o clube paranaense avalia como ideal, diferentemente da primeira oferta. Assim, a tendência é de que o negócio tenha um desfecho positivo. As cifras envolvidas e o modelo de negócio ainda não foram revelados. A informação é do portal Tretis.

O defensor demonstrou interesse em mudar de ares. Isso porque ele entende que no Imortal terá mais possibilidade de atuar. O principal atrativo é a chance de disputar a edição de 2024 da Libertadores. A propósito, o Tricolor Gaúcho monitora Pedro Henrique desde a última temporada. Principalmente quando o atleta e o Furacão entraram em uma indefinição a respeito de uma ampliação de contrato.

A intenção inicial do Athletico era renovar o contrato do zagueiro e vendê-lo para o exterior. Afinal, o atual vínculo do jogador com o clube vai até o fim deste ano. Ou seja, corria o risco de perdê-lo de graça.

Pedro Henrique pouco atuou em 2024

Pedro Henrique atuou em poucos jogos na última temporada. Isso porque, ainda em julho de 2023, ele sofreu uma fratura no tornozelo direito. O problema deixou-o sem condições de entrar em campo no restante do ano. Além disso, a contusão atrapalhou o Athletico não apenas dentro como também fora de campo.

Na ocasião, o Furacão negociava o defensor com o Braga, de Portugal, mas as tratativas não avançaram. Na atual temporada, Pedro disputou quatro dos 13 jogos da equipe paranaense. Em três ocasiões, o defensor foi titular.

Com a chegada do técnico Juan Carlos Osorio, no início da temporada, ele inclusive perdeu espaço. Já após Cuca assumir, Pedro atuou logo no primeiro jogo com o comandante, mas entrou no segundo tempo. O zagueiro está no Athletico há quatro anos, sendo campeão da Sul-Americana em 2021 e vice-campeão da Libertadores no ano seguinte.

Grêmio poderá inscrevê-lo na Libertadores

O clube gaúcho corre contra o tempo para sacramentar o negócio. A janela de transferências internacional fechou na última quinta-feira (07). No entanto, os clubes no Brasil ainda terão mais um intervalo para realizar contratações. Afinal, no cenário doméstico, há a possibilidade de fechar com novos jogadores entre 1º e 19 de abril. Esse é o prazo para regularizar o defensor no BID da CBF.

Tal situação foi criada para jogadores destaques dos Estaduais possam defender novos clubes, mas sem prejudicar as atuais equipes que eles defendem. Principalmente se chegarem nas fases decisivas dos torneios do início de temporada. Mesmo assim, esse período permite que clubes grandes também façam negócio.

Como o Tricolor Gaúcho está perto de fechar com Pedro Henrique, há grandes chances de poder utilizá-lo na Libertadores. Isso porque os clubes têm que registrar os atletas até 29 de março.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Grêmio envia nova proposta por Pedro Henrique e agrada ao Athletico apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.