Atlético se aproxima de destaque do Campeonato Mineiro

O Atlético está próximo de confirmar a contratação do meia atacante Robert, atualmente no Athletic, do interior de Minas Gerais. O jogador é um dos destaques do estadual mineiro.

De acordo com Betinho Marques, colunista do Jogada 10, o jogador deve assinar pré-contrato por empréstimo e se preparar na Cidade do Galo. Além disso, o objetivo é ficar bem para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2024. Na atual temporada, Robert disputou nove jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Além do Atlético, outros clubes como Vasco, Fluminense e Coritiba também demostraram interesse no atleta. O Cruzeiro também tentou contratar o jogador. Mas pesou a favor do Galo colocar dinheiro para contratá-lo por empréstimo. A Raposa tentou argumentar que daria mais espaço ao jogador, mas não funcionou.

Robert desconversa

Questionado sobre o interesse do Atlético em seu futebol, o meia desconversou e disse que está focado em seu atual clube.

“Não, não (chegou a proposta). Ainda tenho metas a cumprir pelo clube. Temos um ano cheio aí. E se chegou (a proposta), chegou no meu empresário, mas estou focado aqui. Temos uma semifinal no sábado e estou muito focado”, salientou.

A agremiação de São João Del Rei renovou o contrato de Robert recentemente e não tem interesse em vendê-lo agora. A ideia é realmente emprestar o jogador. Ele chegará a Belo Horizonte com valor fixado para contratação futura.

Robert tem 20 anos e é natural de Salvador. Ele passou por Jacuipense, Vitória, Palmeiras, Bahia, Portimonense, de Portugal.

