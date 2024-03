Guinness reconhece recorde mundial de vitórias seguidas do Al-Hilal

O recorde mundial de 28 vitórias consecutivas do Al-Hilal está oficialmente no Guinness. A autoridade reconheceu, nesta quarta-feira (13), o feito do clube saudita após o triunfo sobre o Al-Ittihad, por 2 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Champions da Ásia, na última terça-feira (12), em Jedá.

Além disso, o Al-Hilal ostenta uma invencibilidade de 36 jogos, sendo 33 vitórias e três empates. Assim, a equipe mantém a segunda maior série invicta do momento no futebol mundial, junto com o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Dessa maneira, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Al-Hilal superou a marca do The New Saints, do País de Gales, que conseguiu 27 vitórias consecutivas em 2016, e bateu o recorde mundial.

Jorge Jesus não garante permanência no Al-Hilal

Agora, o Al-Hilal vai em busca do recorde geral no futebol. Isto porque a maior sequência de triunfos no esporte pertenceu ao time feminino do Lyon, que alcançou a marca de 41 vitórias consecutivas de 2012 a 2013.

Maiores sequências de vitórias da história do futebol:

1º Al-Hilal (2023/24) – 28 partidas

2º The New Saints (2016) – 27 partidas

3º Ajax (1971/72) – 26 partidas

4º Ajax (1955) – 25 partidas

5º Coritiba (2011) – 24 partidas

6º Bayern de Munique (2011) – 23 partidas

