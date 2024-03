A provável escalação do Corinthians contra o São Bernardo

Está encerrada a preparação do Corinthians para encarar o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em treino pela manhã desta quarta-feira (13), o técnico António Oliveira se definiu pela escalação alvinegra para o duelo.

O treinador, porém, não deixou claro o terceiro atacante, com a vaga ficando em aberto entre Pedro Raul e Romero. Lembrando que no jogo passado – empate por 0 a 0 contra o Água Santa -, Oliveira poupou os titulares.

O Corinthians deve enfrentar o São Bernardo, então, com o seguinte time: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Raul (Romero), Wesley e Yuri Alberto.

Desfalque no Corinthians?

O meia Igor Coronado deve seguir como desfalque. Com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o jogador não deverá estar à disposição de António Oliveira.

No último treino antes do jogo, fechado para a imprensa, aliás, o Corinthians realizou trabalho tático e, depois, passou a se dedicar às bolas paradas. Primeiramente em jogadas ofensivas e defensivas, e, posteriormente, com foco em cobranças de pênaltis.

Lembrando que no jogo desta quinta-feira contra o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, não há vantagem, com o empate, assim, levando a decisão para as penalidades. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).

