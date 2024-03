E os gols? Ataque do Fluminense é menos prolífico após 14 jogos iniciais

O Fluminense de 2023 ficou marcado por inúmeras bolas na rede. Foram incríveis 115 gols em 72 jogos, o que gerou uma média arredondada de 1,6 por partida.

Em 2024, porém, a história não se repete. Nos 14 jogos iniciais da temporada, o Flu marcou apenas 17 vezes. Uma média pequena, de somente 1,21 gol por partida.

Para efeito de comparação, neste mesmo recorte de 2023 (primeiras 14 partidas), a equipe de Fernando Diniz marcou 28 gols, 11 a mais que em 2024. A média, à época, foi de dois gols por jogo.

Na ocasião, o prolífico ataque tricolor goleou quatro partidas, sendo duas delas marcando cinco ou mais gols. Foram dois 3 a 0, além de um 5 x 0 e um 7 x 0 (em plena semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda).

Os gols de Cano, aliás, fazem falta. Só o craque argentino marcou 14 gols no período contemplado na matéria. Cinco a menos que o time inteiro somado na atual temporada.

E, se quiser chegar à final do Campeonato Carioca, o ataque precisará funcionar. Já que só uma vitória por três ou mais gols de diferença fazem o Fluminense reverter a vantagem imposta pelo Flamengo no jogo de ida (derrota por 2 a 0, no último sábado (9)).

