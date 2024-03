Vini Jr volta a ser alvo de racismo da torcida do Atlético de Madrid

Mais um caso lamentável de racismo por parte da torcida do Atlético de Madrid. Antes da partida entre o clube espanhol e a Inter de Milão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions, um grupo de torcedores puxaram um canto para chamar Vini Jr de chimpanzé. Os colchoneros foram flagrados em um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (13).

De acordo com informações do jornal espanhol ‘As’, os torcedores cometeram o crime de racismo enquanto aguardavam a chegada do ônibus do Atlético de Madrid, quando a torcida fez um corredor com sinalizadores e fumaça.

“Alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé”, gritavam alguns torcedores do Atlético de Madrid.

Veja o novo caso de racismo contra Vini Jr:

Torcedores do Atlético de Madrid fazendo cânticos racistas antes do jogo contra a Inter: 'Alé Alé, Alé, Vinícius chimpanzé' pic.twitter.com/yExDtshCFa — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) March 13, 2024

