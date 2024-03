Milan pode ser punido pela Uefa por problemas na venda do clube

O Milan pode sofrer severas sanções esportivas e econômicas a partir da próxima temporada. Isso porque o clube está sendo investigado por possíveis ilegalidades no processo de sua venda, entre os fundos Elliott Management Corporation e RedBird Capital Partners. Segundo a imprensa italiana, o caso aponta que o antigo proprietário ainda permaneça com o controle do clube.

Em entrevista à “EFE”, o ex-integrante do Tribunal Europeu de Arbitragem Desportiva e especialista em direito desportivo, Angelo Cascella, afirma que a agremiação pode ser excluída de torneios continentais e sofrer pesadas multas, além de ser penalizada até no próprio Campeonato Italiano.

“Se o Milan mentiu, escondendo uma propriedade que não corresponde ao que diz ser, o clube poderá ser sancionado com a exclusão das competições da Uefa, ou com multas financeiras”, informou o especialista.

Na última terça-feira (12), a Guarda Financeira Italiana foi até a sede do Milan à procura de documentos que comprovassem a transferência entre os dois fundos de investimentos. Contudo, a indicação é que a Elliott Management Corporation ainda mantenha o controle do Rossonero.

“Parece que existem documentos de Milão usados ​​para obter investidores de fundos árabes. E poderiam ser uma espécie de reconhecimento da propriedade do fundo Elliot e não do atual fundo, a RedBird”, afirma Cascella.

O especialista ainda revela que integrantes do conselho de administração são muitos dos que faziam parte da gestão da Elliott Management Corporation, o que pode apontar que a hipótese de venda não seja verdadeira.

O que pode complicar ainda mais o Milan

A Elliott Management Corporation é dona do Lille, da França. Caso ela também mantenha a gestão do Milan, isso implicaria diretamente nos códigos 4 e 5 de competições da Uefa. Este último exclui a possibilidade de um conglomerado ter dois times inscritos no mesmo campeonato. No entanto, Lille e Milan competiram na Liga Europa nesta temporada. Os italianos foram para o torneio após ficarem em terceiro em seu grupo na Liga dos Campeões.

Já o artigo 4 é relacionado à admissão em torneios. O clube pode ser penalizado com a exclusão das competições, podendo ser multado financeiramente. Isso ocorreria com o Milan caso a RedBird tenha realizado a transferência de propriedade do Rossonero de forma ilegal, escondendo bens que não a correspondem.

O Milan anunciou a venda para a RedBird em junho de 2022 por 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões na cotação da época). Todavia, a Elliott permaneceu com participação minoritária.

