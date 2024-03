Corinthians paga direitos de imagem atrasados aos jogadores

Enfim, depois de uma longa espera, o Corinthians conseguiu pagar os direitos de imagem atrasados do seu elenco de jogadores. O problema, que chegou a gerar um mal estar com o meia Matías Rojas, que acionou a FIFA para receber o que tinha por direito, já assolava o clube havia quase um ano. Mas, nesta semana, a diretoria sanou o problema. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Chico Garcia.

O pagamento das dívidas se deveu, principalmente, à receita pela venda de três jovens jogadores. A saber: o zagueiro Murilo, para o Nottingham Forest, da Inglaterra, o volante Gabriel Moscardo, para o Paris Saint-Germain, da França, e o atacante Felipe Augusto, para o Cercle Brugge, da Bélgica. Todas essas negociações geraram, para o caixa do clube, uma quantia na casa dos R$ 100 milhões.

A dívida vem da época em que Duílio Monteiro Alves ainda era o presidente do clube. Assumida por Augusto Melo e sua diretoria, ela vinha sendo uma grande dor de cabeça para o planejamento e os cofres do timão. Ainda não é certo se Rojas irá retirar a ação na Fifa, mas a solução do problema fez com que o grupo de jogadores ficasse mais aliviado e até mais confiante com os membros da atual diretoria.

Além de Rojas, o meia Giuliano, atualmente no Santos, também cobra R$ 1,8 milhão de direitos de imagem atrasados. Ele jogou pelo Corinthians entre 2021 e 2023.

