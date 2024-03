Borussia Dortmund vence o PSV e se classifica para as quartas de final da Champions

O Borussia Dortmund venceu o PSV por 2 a 0 nesta quarta-feira (13), e avançou às quartas de final da Champions League. No Signal Iduna Park, na Alemanha, Sancho e Reus marcaram os gols da vitória do time da casa. No jogo de ida, na Holanda, as equipes empataram por 1 a 1. Ou seja, o time alemão ficou com o placar de 3 a 1 no agregado.

Com o resultado, o Borussia se junta a Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, PSG, Arsenal e Barcelona, que também se classificaram para as quartas de final. Atlético de Madrid e Inter de Milão disputam a última vaga.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de predominância do Borussia Dortmund. Aliás, o time alemão abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Sancho recebeu a bola fora da área, ajeitou para a direita e acertou um bonito chute rasteiro, sem chances para o goleiro Benítez. O time mandante teve outras chances para ampliar o placar, mas não aproveitou. Já a equipe holandesa até teve oportunidades para deixar tudo igual, mas sem grande perigo ao gol de Kobel.

Diferentemente da etapa anterior, o PSV começou o segundo tempo pressionando o Borussia. Aos sete minutos Lozano, de fora da área, mandou a bola na trave. Em meio a pressão da equipe holandesa, o time alemão teve um gol anulado aos 33′. O Borussia conseguiu controlar o placar e, além disso, ampliou no último minuto com Reus, que aproveitou escorregada de Babadi. No lance anterior, De Jong perdeu uma chance clara de deixar tudo igual.

