Boca Juniors oficializa renovação contratual com Equi Fernández

Cria da base do Boca Juniors e nome consolidado no elenco principal, o meio-campista Equi Fernández prolongou seu acordo com o clube argentino. Agora, o vínculo entre as partes tem duração até o fim de 2028.

Antes da negociação oficializada pelo Xeneize, o acordo não gerava necessariamente um risco de saída sem possíveis lucros para a representação boquense, já que ele tinha duração até o fim de 2025. Entretanto, olhando para a próxima janela de transferências, o Boca preferiu se precaver com outra medida.

Isso porque, além de prolongar o contrato, o Boca Juniors também especificou um novo valor de multa rescisória para supostos interessados em Equi Fernández. Agora, para quem quiser tirá-lo de La Boca sem precisar negociar com a representação de Buenos Aires, terá de pagar 20 milhões de dólares. Na atual cotação, o valor equivale a R$ 99,5 milhões.

Aos 21 anos de idade, Equi indicava ter a mesma continuidade de 2023 nos primeiros confrontos de Diego Martínez como técnico do Azul y Oro. Entretanto, no Superclássico onde River e Boca empataram em 1 a 1, no dia 25 de fevereiro, ele sentiu uma lesão muscular na parte posterior da perna direita.

Desse modo, Equi Fernández está em processo de recuperação onde a previsão mais próxima de retorno aos gramados seria em dez dias.

