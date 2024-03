Atlético vence a Inter de Milão nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O Atlético de Madrid está nas quartas de final da Champions. Os Colchoneros venceram a Inter de Milão por 2 a 1 no tempo regulamentar, forçaram a disputa por pênaltis e contaram com grande atuação do goleiro Oblak para seguir vivo na principal competição de clubes da Europa. O time espanhol venceu a disputa de pênaltis por 3 a 2 no Cívitas Metropolitano e segue em busca do título inédito. Pelo lado da Inter, Lautaro Martínez desperdiçou a cobrança decisiva e viu sua equipe ser eliminada na capital espanhola.

Durante os 90 minutos, Dimarco abriu o placar para os italianos, enquanto Griezmann deixou tudo igual para os donos da casa. Além disso, a partida desta quarta-feira (13) contou com a presença de 69.196 torcedores e bateu o recorde do Cívitas Metropolitano, casa do Atléti que foi inaugurada em 2017.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid confirmou a última vaga para as quartas de final da Champions. Agora, as oito melhores equipes do futebol europeu aguardam o sorteio que será realizado na próxima sexta-feira, às 8h (de Brasília). A cerimônia vai definir os quatro confrontos da próxima fase e o chaveamento até a grande decisão.

Atlético de Madrid x Inter de Milão

As equipes fizeram um grande jogo desde os primeiros minutos. Embalado pelos torcedores, o Atlético de Madrid foi para cima e criou mais oportunidades. No entanto, quem saiu na frente foi a Inter de Milão. Após bela jogada trabalhada, Dimarco abriu o placar aos 32 minutos. Contudo, a resposta do Atléti aconteceu logo em seguida. A zaga da Inter não conseguiu afastar uma bola e Griezmann aproveitou para deixar tudo igual antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu equilibrado e as equipes encontraram poucos espaços para atacar. No entanto, o Atlético foi quem criou as melhores oportunidades. Griezmann parou em defesa de Sommer e Morata não conseguiu acertar o alvo. Na melhor chance da Inter, Thuram saiu de cara para o gol, mas finalizou por cima e desperdiçou a oportunidade de matar a partida. Assim, o técnico Diego Simeone fez alterações na equipe e o Atléti foi para o tudo ou nada. Dessa maneira, Memphis Depay aproveitou um espaço na defesa adversária e virou a partida. Riquelme ainda desperdiçou uma grande chance para o Atlético no último lance do jogo e as equipes foram para a prorrogação.

Na prorrogação, as equipes evitaram se expor e não tiveram grandes chances. A Inter conseguiu se recompor defensivamente após a pressão do Atlético nos minutos finais do tempo regulamentar e a definição da vaga ficou para as penalidades máximas.

