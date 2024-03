Torcedor especial do Botafogo relata dificuldades que passa só pelo Glorioso

Adeguimar Santos Júnior, 39 anos, aposentado, cadeirante e apaixonado pelo Botafogo. O torcedor deixou o Rio de Janeiro rumo à Bragança Paulista para acompanhar o Glorioso no duelo decisivo desta quarta-feira (13), contra o Massa Bruta, pelo jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores. Apesar da paixão e do fanatismo, o adepto precisa passar por diversas dificuldades para poder acompanhar seu time do coração. Ao Jogada10, ele relata os problemas que encontrou no Nabi Abi Chedid, antes do embate.

“Quase todas as caravanas eu estou presente, quase todos os jogos. Aliás, estou pensando em fazer uns vídeos para mostrar como é a sensibilidade. Aqui em Bragança tem muita dificuldade, o banheiro não é adaptado. Então o direito de ir e vir é para todos, até para pessoas com deficiência. Eu paguei o ingresso, vim do Rio, caravana e queria perguntar como vou no banheiro hoje. Não tem acesso. Vou ter que esperar entrar no estádio, falta horas para abrir o portão abrir. Queria ver todos os estádios, pessoas com deficiência, procurar saber os seus direitos. Gratuidade é 100%, o Bragantino deu 50%, isso não é gratuidade, é meia entrada. Tem muito o que melhorar”, disse Adeguimar, que prosseguiu.

“A gente sai do Rio, de uma estruturada que já está acostumado, onde todos sabem meu ritmo, e vem para um lugar que não tem uma estrutura que a pessoa com deficiência tem que ter. É vivendo dia após dia. Se acostumar. Mas é pelo Botafogo. Quando meu pai deu o primeiro beijo na minha mãe eu virei botafoguense”.

Torcedor aposta em goleada do Botafogo, mas não no título da Libertadores

Por fim, Adeguimar crê em uma goleada do Glorioso hoje e novamente no brilho de Júnior Santos. Contudo, conquistar a América ainda é uma incógnita para o torcedor e para o Botafogo.

“Acho que será 4 a 0 Botafogo, esculacho aqui em São Paulo, mas sem estresse. Gols de Tiquinho e três do Junior Santos que eu apostei (risos). O Júnior tá vivendo um momento que todo mundo merece viver um dia. Toda a expectativa está em cima dele e ele vai ajudar a gente nessa noite. Acho que título agora não, primeiro temos que passar aqui pelo RB Bragantino. Depois a gente vê o que pode acontecer. O Brasileiro também vai ser importante’, finalizou

