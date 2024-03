O Fluminense renovou o contrato do meio-campista Alexsander. O jovem de 20 anos, que tinha vínculo até o março de 2026, estendeu o acordo até dezembro do mesmo ano com o Tricolor. A medida é uma forma de precaução, já que anteriormente o contrato anterior se encerrava em meio à temporada.

Promessa das divisões de base do Fluminense, Alexsander ganhou espaço no fim de 2022, mas foi em 2023 que ele se firmou. O atleta virou titular no meio-campo tricolor no Campeonato Carioca, mas uma lesão grave no joelho esquerdo, seguida de uma grave lesão na coxa direita no início do Brasileirão, o afastaram de combate por cerca de três meses.

De volta, ele perdeu espaço com ascensão de Martinelli e terminou o ano como reserva. Na temporada 2024, após servir à Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, o camisa 5 teve poucas oportunidades com Fernando Diniz. Ao todo, foram apenas três jogos na temporada.

Alexsander tem o nome bem avaliado na Europa. Recentemente, a Lazio (ITA) sondou o jogador e se dispôs a oferecer cerca de 15 milhões de euros (R$ 81 milhões na cotação atual), mas o Tricolor não quis abrir conversas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense renova o contrato de Alexsander até o fim de 2026 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.