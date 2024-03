Palmeiras anuncia acordo que renderá R$ 315 mi em cinco anos

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (13), um acordo milionário com a empresa Sports Hub, relativo à exploração de placas de publicidade no Allianz Parque. O contrato, válido por cinco anos, irá render aos cofres do clube R$ 315 milhões. A vigência do acordo começa em 2025 e vai até o fim de 2029.

A Sports Hub já é parceira do Palmeiras desde 2022, mas agora terá liberdade para explorar e negociar acordos publicitários exibidos ao redor do campo. O clube comemorou este novo acordo e a iminência da entrada de uma receita importante para as próximas temporadas.

“Estamos muito satisfeitos com esta parceria. Ela valorizará ainda mais a marca do Palmeiras e contribuirá com a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo. Temos trabalhado com o máximo esforço para continuarmos no caminho das vitórias e dos títulos”, disse a presidente Leila Pereira, acompanhada pelo vice de marketing, Everaldo Coelho:

“O Departamento de Marketing tem se empenhado em participar do orçamento do clube de forma cada vez mais ativa. Valorizamis os parceiros estratégicos e buscando receitas que potencializem os investimentos do clube. Portanto, o contrato que firmamos com a Sports Hub envolve valores muito expressivos e vem ao encontro das metas que estabelecemos”.

