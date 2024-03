Nova Iguaçu x Vasco: Claudio Castro diz que Maracanã está liberado

“Fala, pessoal, sobretudo o torcedor vascaíno. Queria fazer um esclarecimento importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do Governo do Estado. No último domingo, me ligaram para avisar que o Vasco entraria em campo com a camisa escrita “Maracanã para todos”. Avisei à Ferj que o governo não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me ligaram o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado Vasco e Nova Iguaçu jogarem. Não sei por que adiaram o jogo – disse Castro, que completou:

“Quero garantir para você, torcedor do Vasco e do Nova Iguaçu e para as duas diretorias: o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Ferj e o mandante (Nova Iguaçu) quiserem fazer o jogo lá, podem fazer”, finalizou.

