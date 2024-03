Giuliano começa no banco, mas deve ganhar minutos contra a Lusa

Sem jogar pelo Santos há um mês e meio, Giuliano deverá ficar no banco no jogo deste fim de semana, contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogador treinou sem limitações nesta quarta-feira, mas a tendência é a que comece entre os reservas. Dessa forma, Cazares deve manter a titularidade no primeiro confronto do mata-mata do Paulistão.

Giuliano sofreu uma lesão na panturrilha direita em 28 de janeiro, no jogo diante do Palmeiras. Desde então, não se recuperou totalmente do problema. Embora tenha ensaiado um retorno no jogo do último domingo (10), contra a Inter de Limeira, ele ficou no banco, mas não entrou. Agora, em melhores condições, já treina com bola e poderá ficar à disposição.

A ideia do técnico Fábio Carille é contar com Giuliano nos 20 ou 25 minutos finais da partida. Afinal, pela falta de ritmo de jogo, o meia de 33 anos não reúne as condições ideais para começar jogando. Mas seu simples retorno é um ânimo para a comissão técnica, que ganha mais uma referência de qualidade no meio-campo para o confronto decisivo.

A provável escalação do Santos para encarar a Lusa tem João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Otero, Furch e Guilherme. O confronto diante da Portuguesa é neste domingo, às 20h15 na Vila Belmiro.

