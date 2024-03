PSG vence Nice com gol de Beraldo e avança na Copa da França

O PSG está classificado para a semifinal da Copa da França. O clube de Paris venceu o Nice por 3 a 1, nesta quarta-feira (13), e confirmou a classificação no torneio. Mbappé, Fabián Ruiz e Beraldo anotaram os gols da vitória no Parque dos Príncipes. O brasileiro, ex-São Paulo, marcou seu primeiro gol com a camisa do clube francês e vem ganhando cada vez mais espaço no time comandado pelo técnico Luis Enrique. Pelo lado da equipe visitante, Gaetan Laborde anotou o gol de honra.

Dessa maneira, o PSG confirmou a última vaga da semifinal da Copa da França e terá o Rennes como próximo adversário no torneio. As equipes se enfrentam no próximo dia 3 de abril, às 16h10 (de Brasília), novamente no Parque dos Príncipes, em Paris.

Na outra semifinal, Lyon e Valenciennes disputam uma das vagas na decisão. Assim, as equipes se encontram no próximo dia 2 de abril, às 15h45 (de Brasília), no Parc OL, na cidade de Lyon.

Ao mesmo tempo, o PSG quer manter a hegemonia no torneio que carrega o posto de maior campeão. No entanto, o clube de Paris não vence a Copa da França desde 2021. Isto porque Nantes e Toulouse venceram as últimas duas edições.

