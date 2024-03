Nacional x Always Ready: onde assistir, escalações e arbitragem

Nacional e Always Ready se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília) no confronto de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, os bolivianos se aproveitaram da altitude de mais de 4000 metros de El Alto e venceram por 1 a 0. Agora, em Montevidéu, os uruguaios precisam vencer por dois gols de diferença para garantirem a vaga de maneira direta. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis e qualquer outro resultado classifica a equipe visitante.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do serviço de streaming Star+.

Como chega o Nacional

O time uruguaio tem uma história rica no futebol sul-americano, embora sem grande sucesso desde os anos 90. Com três títulos da Libertadores, o Nacional eliminou o Puerto Cabello da Venezuela na fase anterior com duas vitórias e agora busca fazer valer seu mando de campo para se classificar.

Álvaro “Conejo” Recoba, ídolo do país nos anos 90, é o técnico da equipe, Seu filho, Jeremía Recoba, de 20 anos, é o atacante titular. Um jogador conhecido do público brasileiro é o atacante Gonzalo Carneiro, que já passou pelo São Paulo.

Ademais, no último domingo, o Nacional empatou em 3 a 3 com o Defensor na quarta rodada do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio. Com oito pontos em quatro jogos, o time, por fim, está em quarto lugar na competição.

Como chega o Always Ready

Os bolivianos inegavelmente ficaram desapontados com o placar magro no primeiro jogo. Primordialmente, a goleada por 6 a 1 sobre o Sporting Cristal no confronto anterior foi crucial para a classificação. Desse modo, a derrota por 3 a 1 no jogo de volta em Lima, Peru, foi insuficiente para a eliminação.

Mesmo com jogadores poupados, o Always Ready venceu o Guabira por 1 a 0 pelo Campeonato Boliviano. Sendo assim, alcançou seis pontos e está no terceiro lugar no Grupo C. Em suma, foi a primeira vitória em cinco jogos para o time albirrojo.

NACIONAL X ALWAYS READY

Libertadores 2024 – Segunda fase

Data e horário: 14/03/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Parque Central, em Montevidéu (URU)

NACIONAL: Antony Silva, Eduardo Duarte, Leonardo Rivas, Sergio Ojeda, Claudio Núñez, Jordán Santacruz, Edgardo Orzusa, Facundo Velazco, Marcelo González, Francisco Morel, Rodrigo Arévalo. Técnico: Alvaro Recoba

ALWAYS READY:Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, José Carabalí; Pablo Vaca, Adalid Terrazas; Robson Matheus, Darlin Rodrigues de Souza; Dorny Romero e Wesley da Silva. Técnico: Óscar Villegas

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

