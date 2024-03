Liverpool x Sparta Praga: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelas oitavas de final da Liga Europa. Liverpool e Sparta Praga se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 17h (de Brasília), em Anfield, para definir quem avança de fase na segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Dessa maneira, após a vitória por 5 a 1 na partida de ida, os Reds podem perder por até três gols de diferença que garantem a classificação.

Como chega o Liverpool

Com a classificação encaminhada e na briga pelo título da Premier League, a expectativa é que o técnico Jurgen Klopp mande a campo uma equipe alternativa nesta quinta-feira. Além disso, a equipe vem de um empate por 1 a 1 contra o Manchester City no Campeonato Inglês, no qual o clube acredita que foi prejudicado pela arbitragem. Dessa forma, o resultado deixou o Arsenal como novo líder da competição.

Como chega o Sparta Praga

O atual campeão da República Tcheca vai tentar operar um milagre em Anfield para sair com a classificação. Para isso, o time precisa vencer por ao menos quatro gols de diferença para levar a partida para a prorrogação. Uma missão que parece ser praticamente impossível.

Além disso, a equipe vem de uma dolorosa derrota por 4 a 0 para o Viktoria Plzeň na liga nacional, mas segue na liderança do Campeonato Tcheco. Por fim, a boa notícia para o técnico Brian Priske, no entanto, é que ele poderá contar com o que tem de melhor em sua equipe nesta quinta.

Liverpool x Sparta Praga

Oitavas de final da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 14/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Kelleher; Conor Bradley, Jarell Quansah, Van Dijk e Joe Gomez (Tsimikas); Dominik Szoboszlai, Wataru Endo e Mac Allister; Harvey Elliott, Luis Díaz e Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp.

Sparta Praga: Peter Jensen; Sorensen, Vitík e Krejci; Angelo Preciado, Solbakken, Kairinen e Zeleny; Veljko Birmancevic, Lukas Haraslín e Jan Kuchta. Técnico: Brian Priske.

Onde assistir: ESPN e Star+

Oitavas de final da Liga Europa

Slavia Praha x Milan (2×4 no jogo de ida) – 14h45

Rangers x Benfica (2×2 no jogo de ida) – 14h45

Villarreal x Olympique de Marselha (0x4 no jogo de ida) – 14h45

West Ham x Freiburg (0x1 no jogo de ida) – 14h45

Atalanta x Sporting (1×1 no jogo de ida) – 17h

Brighton x Roma (0x4 no jogo de ida) – 17h

Leverkusen x Qarabag (2×2 no jogo de ida) – 17h

Liverpool x Sparta Praga (5×1 no jogo de ida) – 17h

