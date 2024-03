Slavia Praga x Milan: escalações e onde assistir

O Milan volta a campo nas oitavas de final da Liga Europa. O clube italiano visita o Slavia Praga, da República Tcheca, nesta quinta-feira (14), às 14h45 (de Brasília), na Eden Arena, para definir quem avança de fase na segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Após a vitória por 4 a 2 na partida de ida, os Rossoneri podem perder por até um gol de diferença que garantem a classificação. Em caso de vitória dos donos da casa com uma margem de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Como chega o Slavia Praga

Vice-líder do Campeonato Tcheco, o Slavia Praga terá a vantagem de jogar em casa para buscar um resultado histórico e vencer o Milan nesta quinta. No entanto, a equipe terá que bater os italianos por ao menos dois gols de diferença para forçar uma prorrogação.

Além disso, a equipe chega embalada após um triunfo por 4 a 0 sobre o Teplice, em jogo válido pela 24ª rodada da liga nacional.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan chega para o duelo com uma bela vantagem. Dessa maneira, é possível que o técnico Stefano Pioli poupe alguns jogadores para a sequência de temporada, embora a Liga Europa seja o principal objetivo dos Rossoneri em 2023/24, uma vez que a equipe está longe da briga pelo título do Campeonato Italiano.

Slavia Praga x Milan

Oitavas de final da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 14/03/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Eden Arena, em Praga, na República Tcheca

Slavia Praga: Jindrich Stanek; Igoh Ogbu, Tomás Holes e David Zima; Lukás Masopust, Zafeiris, Petr Sevcik e Lukas Provod; Conrad Wallem e Ivan Schranz; Vaclav Jurecka. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Milan: Maignan; Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Christian Pulisic, Yacine Adli e Ismael Bennacer; Loftus-Cheek, Rafael Leão e Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Onde assistir: Star+

Oitavas de final da Liga Europa

Slavia Praga x Milan (2×4 no jogo de ida) – 14h45

Rangers x Benfica (2×2 no jogo de ida) – 14h45

Villarreal x Olympique de Marselha (0x4 no jogo de ida) – 14h45

West Ham x Freiburg (0x1 no jogo de ida) – 14h45

Atalanta x Sporting (1×1 no jogo de ida) – 17h

Brighton x Roma (0x4 no jogo de ida) – 17h

Leverkusen x Qarabag (2×2 no jogo de ida) – 17h

Liverpool x Sparta Praga (5×1 no jogo de ida) – 17h

