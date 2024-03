Liga Conferência: quartas de final serão definidas nesta quinta-feira

A bola volta a rolar em dia decisivo na Liga Conferência. Nesta quinta-feira (14), oito jogos movimentam os gramados do futebol europeu para definir quem avança às quartas de final da terceira principal competição de clubes da Uefa. Destaque para a partida entre o Aston Villa e Ajax, que ficaram no empate sem gols no jogo de ida, na Holanda, e definem a classificação na casa dos Villans, em Birmingham, na Inglaterra.

Por outro lado, algumas equipes já estão com a vaga para as quartas de final encaminhada. São os casos do Lille, que venceu o Sturm, da Áustria, por 3 a 0 e decide a classificação na França.

Além disso, o Maccabi Tel Aviv, de Israel, bateu o Olympiacos, da Grécia, por 4 a 1, e também decide a vaga em casa, diante de seus torcedores.

Por fim, o Fenerbahçe bateu o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, por 3 a 0, fora de casa, e deve confirmar a classificação nesta quinta-feira, na Turquia.

Oitavas de final da Liga Conferência

Quinta-feira (14/3)

Fenerbahçe x Union (3×0 no jogo de ida) – 14h45

Fiorentina x Maccabi Haifa (4×3 no jogo de ida) – 14h45

PAOK x Dínamo (0x2 no jogo de ida) – 14h45

Plzen x Servette (0x0 no jogo de ida) – 14h45

Club Brugge x Molde (1×2 no jogo de ida) – 17h

Aston Villa x Ajax (0x0 no jogo de ida) – 17h

Lille x Sturm (3×0 no jogo de ida) – 17h

Maccabi Tel Aviv x Olympiacos (4×1 no jogo de ida) – 17h

