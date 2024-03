Volante do CRB atua com problema intestinal e brinca com o fato

Um fato dos mais inusitados e, por que não, engraçados, marcou o jogo entre CRB e Athletic, nesta terça-feira (12), pela Copa do Brasil. O volante Falcão levou – quase – até as últimas consequências sua vontade de entrar em campo e ajudar a equipe a se classificar à terceira fase da competição. Isso porque entrou em campo com, digamos assim, um problema intestinal. E, por incrível que pareça, permaneceu no jogo até os 37 minutos do segundo tempo.

Se a situação ficou ruim para o jogador após a partida, não se sabe e nem cabe tamanho detalhe. Em campo, contudo, ele fez teve boa atuação e ajudou o time a vencer por 2 a 0. Com o resultado, de quebra, o clube alagoano garantiu R$ 2,2 milhões de premiação para seus cofres. Embora não seja nada que impressione os clubes de maior investimento no Brasil, a cifra é de suma importância para a temporada do clube, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Volante brinca com o problema

Nas redes sociais, sem meias palavras, o volante brincou com a situação que entrou em campo. “Caganeira da peste”, publicou em uma rede social. Com isso, o próprio X do CRB entrou na brincadeira.

Esse cara não existe, véi KKKKKKKKK https://t.co/u0hKAQp2We — CRB (@CRBoficial) March 13, 2024

Por fim, o CRB volta a campo, muito provavelmente com Falcão, no próximo sábado, diante do Murici pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Alagoano. Após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, um empate basta para o Galo chegar à final.

