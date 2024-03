Sport supera Murici-AL nos pênaltis e vai à terceira fase da Copa do Brasil

O Sport passou por apuros, mas está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Na Arena de Pernambuco sem público, devido à punição imposta pelo STJD, o time rubro-negro levou a melhor sobre o Murici-AL, por 5 a 4 após empate por 1 a 1 no tempo normal. Juan Palacios desperdiçou a cobrança que definiu a eliminação alagoana.

Luciano Castán abriu o placar para o Leão ainda na primeira etapa, empilhou oportunidades e, nos acréscimos, recebeu o castigo com o gol de Alexandre Moreira.

Classificado, o Sport aguarda seu próximo adversário, que será definido em sorteio da CBF, ainda sem data.

No sábado (16), mais uma vez na Arena de Pernambuco, o Sport terá outra decisão pela frente, Afinal, enfrenta o Santa Cruz, às 16h30 (de Brasília), pelo duelo da volta das semifinais do Campeonato Estadual.

Houve empate por 1 a 1 no primeiro jogo, no Arruda. No mesmo dia, porém, às 16h, o Murici visita o CRB, no Rei Pelé, pela segunda semifinal do Alagoano, e precisará inverter a desvantagem da ida, quando perdeu por 2 a 1 em casa.

Sport 100% nos pênaltis

Gustavo Coutinho, Lucas Lima, Titi Ortíz, Barletta e Fabricio Domínguez converteram suas cobranças pelo Sport, enquanto o Murici marcou com Tarcísio, Rodrigo Mucuri, Alex Moreira e Morais. Juan Palacios, porém, chutou por cima da meta.

