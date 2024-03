Com um a menos, Botafogo segura Bragantino e vai à fase de grupos da Libertadores

Foi no sufoco, mas o Botafogo está classificado para a fase de grupos da Libertadores-2204. Na noite desta quarta-feira (13), o time alvinegro, com um a menos durante praticamente todo segundo tempo, lutou até o fim e segurou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Glorioso avança na competição continental. O Massa Bruta, por outro lado, terá a Sul-Americana como um consolo.

Primeiro tempo

Em uma etapa fraca tecnicamente e com mais disputas do que jogadas de perigo, Bragantino e Botafogo não foram eficientes para superar as defesas. Pelo time da casa, Helinho teve mais participações ofensivas, porém falhou quando precisou de agilidade para tomar as melhores decisões. Assim, não foi efetivo como de costume. Seus companheiros também deixaram a desejar. Por outro lado, o time carioca só assustou em uma finalização de muito longe. Isso ocorreu com Tiquinho, que por pouco não surpreendeu o goleiro Cleiton.

Segundo tempo

A expulsão de Damián Suárez logo aos cinco minutos por falta em Capixaba, que teve a camisa puxada após ganhar a frente do lateral alvinegro, tornou a partida dramática. O jogador do Massa Bruta recebeu lançamento de Cleiton e sairia sozinho na cara de Gatito. Com um homem a menos, o jogo virou ataque contra defesa.

O Glorioso sonhava com uma bola para dar o tiro certeiro. Não chegou a ser um contra-ataque, mas em uma roubada de bola de Hugo no campo ofensivo, Júnior Santos, sempre ele, recebeu sozinho na cara do gol e não perdoou. O Bragantino tentou pressionar, mas cometeu muitos erros no ataque. Aos 40 minutos, porém, veio o empate. Talisson deu um drible espetacular em Halter e chutou no alto para deixar tudo igual. Gatito operou um milagre nos acréscimos, garantindo a suada classificação dos cariocas.

RED BULL BRAGANTINO 1X1 BOTAFOGO

Libertadores-2024 – Terceira fase prévia

Data: 13/03/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Gols: Júnior Santos, 30’/2ºT (0-1); Talisson, 40’/2ºT (1-1)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Matheus Fernandes, 33’/2ºT), Lincoln (Guilherme Lopes, 32’/2ºT) e Eric Ramires (Laquintana, 14’/2ºT); Helinho, Eduardo Sasha (Talisson, 33’/2ºT) e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Danilo Barbosa (Gregore, 26’/2ºT), Marlon Freitas e Eduardo (Mateo Ponte, 9’/2ºT); Júnior Santos (Tchê Tchê, 37’/2ºT), Savarino (Hugo, 26’/2ºT) e Tiquinho Soares (Janderson, 37’/2ºT). Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes:Juan P. Belatti (COL) e John Leon (COL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões Amarelos: Gatito, Marçal, Danilo Barbosa, Tiquinho (BOT); Eduardo Sasha (RBB)

Cartão Vermelho: Damián Suárez, 5’/2ºT (BOT)

