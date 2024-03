O herói salvou mais uma vez. Destaque do Botafogo na fase prévia da Libertadores, Júnior Santos marcou o gol alvinegro no empate contra o Bragantino, que garantiu a equipe na fase de grupos do torneio internacional, e celebrou a classificação. Após a partida, o camisa 11 disse que não esperava um início tão bom individualmente, mas ressaltou que todo o grupo está de parabéns.

“Realmente, não imaginava. Estou muito feliz, ainda mais com a nossa classificação e o que a gente conseguiu mostrar aqui hoje. Feliz por mais um gol. Agora é continuar trabalhando para dar seguimento no restante da temporada”, disse Júnior Santos.

Depois de derrotas dolorosas, o Botafogo quer deixar de vez o ano de 2023 para trás. Segundo Júnior Santos, o elenco já não pensa mais no que aconteceu e que agora só olham para a frente. O atleta ainda agradeceu o carinho da torcida mesmo nos momentos difíceis.

“A gente já esqueceu que ficou em 2023. Não temos como voltar atrás ou fazer algo diferente, mas a torcida fez com que a gente voltasse a ter confiança. Ele nos apoiaram, têm feito festas lindas e nos empurraram durante o jogo”, finalizou o camisa 11.

Classificado para a fase de grupos, afinal, o Botafogo agora aguarda do sorteio da Conmebol para conhecer seus adversários. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, em Luque, no Paraguai.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Júnior Santos celebra classificação do Botafogo e diz que 2023 ficou para trás apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.