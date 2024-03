Copa do Brasil tem mais seis classificados à terceira fase

Mais seis equipes garantiram, nesta quarta-feira (13), sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Internacional, Ypiranga, Juventude, Sport, América-RN e Sampaio Corrêa eliminaram seus adversários e, desse modo, agora aguardam o fim da segunda eliminatória para, por meio de sorteio, conheceram seus próximos confrontos.

Confira os jogos desta quarta na Copa do Brasil.

Nova Iguaçu 0 x 2 Internacional

Em Brasília, o Internacional venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, com dois gols do equatoriano Enner Valencia. Além do brilho do atacante, o jogo também marcou as estréias de Borré e Fernando com a camisa colorada.

Sport 1 (5) x (4) 1 Murici

Na Arena de Pernambuco, o Sport vencia o Murici por 1 a 0, gol de Luciano Castán, até os 49 minutos do segundo tempo, quando Alex Moreira empatou. Desse modo, o Leão precisou vencer por 5 a 4 nos pênaltis para garantir a vaga.

Ypiranga 2 x 0 Porto Velho

No interior do Rio Grande do Sul, o Ypiranga levou a melhor sobre o Porto Velho, de Rondônia. Taddei e Amarildo, ambos na primeira etapa, fizeram os gols do jogo. A curiosidade desse confronto, inegavelmente, é que a distâncias entre as duas cidades, uma do sul e outra do norte do país, é de 3.204 quilômetros.

América-RN 3 x 0 São Luiz

Na Arena das Dunas, o América-RN fez 3 a 0 no São Luiz, do Rio Grande do Sul, e também se qualificou. Wenderson, na primeira etapa, Matheus e Gustavo Ramos, na segunda, fizeram os gols da equipe potiguar.

Juventude 3 x 1 Paysandu

Em outro embate entre equipes do sul e do norte do país, o Juventude eliminou o Paysandu ao vencer por 3 a 1. Em suma, os gols dos gaúchos foram de Gilberto (2) e Lucas Barbosa. Vinícius Leite fez o gol da equipe de Belém.

Sampaio Corrêa 0 (5) x (3) 0 Ferroviário

Por fim, o Sampaio Corrêa não conseguiu marcar no tempo normal com o Ferroviário. Após o empate em 0 a 0, contudo, o time mostrou que, pelo menos nos pênaltis, a pontaria está em dia. Sendo assim, venceu por 5 a 3 e garantiu a classificação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Copa do Brasil tem mais seis classificados à terceira fase apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.