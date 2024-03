Internacional vence o Nova Iguaçu e avança na Copa do Brasil

Com uma boa atuação em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha, o Internacional derrotou o Nova Iguaçu nesta quarta-feira (13), por 2 a 0, seguindo assim em frente na Copa do Brasilm os dois gols da vitória colorada foram marcados pelo atacante Enner Valencia, um em cada tempo. Dessa forma, a equipe gaúcha eliminou a sensação do Campeonato Carioca para garantir a classificação à terceira fase.

Primeiro tempo

Embora sejam um dos destaques do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu foi encarar o Internacional com um time misto,.pensando no segundo jogo da semifinal contra o Vasco. Mas isto não impediu que o jogo fosse animado e que os iguaçuanos levassem perigo numa finalização de Bill, que Anthoni defendeu. Depois disso, os colorados melhoraram e obrigaram o goleiro Fabrício a trabalhar, em chegadas de Vanderson e Valencia. A equipe da Baixada Fluminense também assustou em chute de longe de Yago. Mas o gol colorado veio aos 30 minutos, após lançamento em que Valencia cabeceou, Fabrício pegou na primeira, mas o equatoriano garantiu o rebote para fazer 1 a 0.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o ímpeto do Nova Iguaçu diminuiu e o Internacional teve mais liberdade para ir ao ataque, criando as melhores chances. E, após a expulsão do iguaçuano Índio, não demorou muito para fazer o segundo. Aos 13 minutos, Bustos fez boa jogada pela direita e lançou Valencia na área: o equatoriano bateu no canto para aumentar. E, aliás, a vitória poderia ter sido mais elástica se Alario não tivesse cabeceado no travessão e Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu, não fizesse uma série de defesas em chegadas coloradas, como as de Vanderson e do estreante Borré. Mesmo assim, o triunfo gaúcho foi justo para carimbar o passaporte para a terceira fase da Copa do Brasil.

NOVA IGUAÇU 0x2 INTERNACIONAL

Segunda fase da Copa do Brasil

Data e horário: 13/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

NOVA IGUAÇU: Fabrício; Yan Silva, Gabriel (Matheus Alves, 17’/2°T), Sergio Raphael e Maicon (Sidney, 38’/2°T); Índio, Ronald (Fernandinho, intervalo) e Yago (João Victor, 17’/2°T); Lucas Campos (Alegria, intervalo), Emerson Carioca e Bill. Técnico: Carlos Vitor.

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz (Alario, 17’/2°T), Fernando e Alan Patrick (Bruno Gomes, 24’/2°T); Maurício (Wesley, 33’/2°T), Valencia (Borré, 17’/2°T) e Wanderson (Bruno Henrique, intervalo). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartões amarelos: Lucas Campos, Índio, Fernandinho (NOV); Wanderson, Fernando (INT)

Gols: Valencia, 30’/1°T (0-1); Valencia, 13’/2°T (0-2)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Internacional vence o Nova Iguaçu e avança na Copa do Brasil apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.