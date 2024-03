Números de Pulgar com Tite no Flamengo chamam a atenção

Erick Pulgar é um dos grandes nomes do Flamengo em 2024. Apesar de não aparecer por conta de gols, o chileno tem um papel fundamental em dar estrutura ao time carioca, protegendo a defesa e iniciando as jogadas para o ataque. Aliás, desde a chegada de Tite ao Rubro-Negro em outubro do ano passado, o volante de 30 anos teve um crescimento de rendimento nos jogos. E os números comprovam isso.

Segundo o site “Sofascore Brazil”, Erick Pulgar é o segundo jogador com mais assistências na “era Tite”, com quatro passes para gols. Além disso, o primeiro com bolas recuperadas (118) e o terceiro em ações defensivas (76).

Erick Pulgar (30 anos) com Tite no @Flamengo: 18 jogos

4 assistências (2º do time!)

118 bolas recuperadas (1º do time!)

76 ações defensivas (3º do time!)

14 passes decisivos

71% acerto no passe longo (!)

91% acerto no passe (!)

Nota Sofascore 6.95 pic.twitter.com/bUlW3gAAiF — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 12, 2024

Versatilidade de Erick Pulgar

Aliás, uma característica de Pulgar que agrada Tite é a sua versatilidade. Afinal, justamente por defender e atacar com efetividade, o chileno pode ser utilizado em posições distintas. Após a vitória por 2 a 0 contra o Fluminense no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, Cléber Xavier, auxiliar de Tite, abordou este ponto.

“O Erick faz grandes jogos. Ficou fora de uma ou duas partidas. Não lembro se foi dengue. Mas ele voltou bem. Ele é um grande jogador. Faz função de primeiro, de segundo. Hoje fez um grande jogo novamente. Sentiu um pouco. Entrou o Igor que fez um bom jogo de novo. É um menino que vem crescendo”, explicou.

Em seguida, Tite complementou.

“Erick é um grande jogador. Grande jogador”, resumiu o treinador. Números de Pulgar desde sua chegada ao Flamengo No Flamengo desde julho de 2022, Pulgar caiu rapidamente nas graças da torcida. Com a camisa rubro-negra, ele já disputou 62 jogos, com 41 vitórias, 12 empates e nove derrotas. Além disso, conquistou os títulos da Libertadores de 2022 e da Taça Guanabara de 2024.

