Marçal torce por ‘fico’ de Fábio Matias e quer título grande pelo Botafogo

O Botafogo segurou o empate com o RB Bragantino por 1 a 1, nesta quarta-feira (13), no Nabi Abi Chedid, e avançou para a fase de grupos da Libertadores. Após a partida, o lateral-esquerdo Marçal conversou com o Jogada10 e celebrou a classificação.

Após o embate, o jogador disse que espera que o interino Fábio Matias siga o trabalho, afirmou que o fantasma de 2023 vai seguir o elenco por bastante tempo e revelou o desejo de ganhar um título grande com o Glorioso.

“Se o Fábio ficar vai ser ótimo, o grupo está com ele, gostamos muito do trabalho, da pessoa também. Espero que a diretoria entenda assim. O fantasma (de 2023) vai nos assombrar por muito tempo, mas é nosso papel trabalhar e deixar ele o mais longe possível, para poder trazer a nossa torcida de volta. Espero que a gente consiga dando boas respostas para nossa torcida e contente com os resultados”, disse Marçal, que prosseguiu.

“A gente obviamente tem o desejo de ganhar um campeonato grande. A Libertadores sem dúvida nenhuma é um desejo grande do clube. Vamos trabalhar para ganhar sempre”.

Marçal revela papo do grupo para evitar novo desfecho melancólico

Por fim, Marçal revelou o papo que os jogadores tiveram logo após o gol do RB Bragantino. Afinal o Botafogo sofreu nas últimas partidas com gols nos acréscimos e decidiu ”fechar a casinha” para garantir a classificação.

“Não era a hora de tomar um gol naquele momento. Na hora a gente conversou ali, falamos ‘vamos se fechar, vamos bater até o final’, porque a gente sabe que quando nós competimos, dificilmente alguém nos bate. A gente fez uma resenha rápida ali e conseguimos se fechar pela classificação”, declarou.

