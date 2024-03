O Vasco emitiu um comunicado, no fim da noite desta quarta-feira (13), em que afirma que após uma reunião com o Nova Iguaçu, os clubes reiteraram o desejo de disputar o jogo de volta da semifinal do Carioca no Maracanã. No momento, o encontro segue marcado para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília).

Nesse sentido, ambos seguem otimistas com a possível mudança e com a abertura da venda de ingressos já nesta quinta-feira (14). A expectativa, portanto, é que o consórcio envie a autorização à Ferj, para que os clubes vençam a queda de braço e voltem a atuar no mesmo estádio do jogo de ida, do último domingo (10).

Na última quarta-feira (13), a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou que o confronto irá acontecer no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Por outro lado, Vasco e Nova Iguaçu se posicionaram contra tal decisão.

Em reunião há pouco, após os últimos desdobramentos, @oficialnifc e Vasco da Gama, reiteraram o entendimento de jogar no Maracanã. Aguardam, então, o envio à FERJ, pelo consórcio, da autorização do uso do estádio, solicitada na manhã da última segunda-feira, para a realização da… pic.twitter.com/XYy05bBPdv — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 14, 2024

Além disso, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro se manifestou sobre a situação. De acordo com o político, o Maracanã está à disposição dos clubes para a partida.

Equipe da Baixada em vantagem

O jogo de ida da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu foi disputado no Maracanã, no último domingo (10). Com mando de campo do Cruz-Maltino, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Diante disso, o Carrossel da Baixada tem a vantagem do empate para garantir vaga na final do Carioca, visto que teve melhor campanha na Taça Guanabara, Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco e Nova Iguaçu seguem otimistas para jogar semifinal no Maracanã apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.