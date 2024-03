Wtorre prevê entrega do Allianz Parque nesta sexta-feira

A WTorre, empresa responsável pela administração do Allianz Parque, estipulou um novo prazo para entregar a arena para o Palmeiras. O estádio do Verdão era para ser entregue nesta terça-feira (12), mas o carregamento de cortiça ficou preso na alfândega e atrasou. Agora, a finalização da troca do gramado deve ficar pronto nesta sexta-feira (15).

“A fornecedora Soccer Grass já instalou dez toneladas de cortiça na arena, e a previsão é que a reforma esteja totalmente concluída em mais 48 horas”, disse a administradora.

Após o término da reforma, o Palmeiras ainda acordou de fazer um treino no estádio, para testar o gramado e ouvir a opinião dos atletas. Aliás, os jogadores foram determinantes para a decisão do veto ao Allianz ainda no fim de janeiro. Também será necessário uma nova vistoria da Federação Paulista, que interditou o local no início de fevereiro.

O atraso aconteceu pois a cortiça, última camada antes da instalação definitiva do gramado, ainda não foi totalmente colocada. O primeiro prazo era para o dia 20 de fevereiro, que também acabou não cumprido. A expectativa é que o Palmeiras volte ao seu estádio em uma eventual semifinal de Paulistão, caso passe pela Ponte Preta. As equipes duelam neste sábado (16), na Arena Barueri.

A última vez que o Palmeiras jogou no Allianz, ainda com o gramado anterior, foi em 28 de janeiro. Desde então, muitas reclamações após a desintegração do piso termoplástico fizeram o clube exigir uma nova alteração na composição do sintético. Com isso, o Verdão completa 47 dias sem atuar em casa.

