A Colômbia se prepara para voltar a campo na próxima Data Fifa. Assim, o técnico Néstor Lorenzo divulgou a lista de convocados e voltou a chamar o herói do título do Fluminense da Recopa Sul-Americana, Jhon Arias. A seleção disputará na Europa dois amistosos internacionais, contra Espanha e Romênia, nos dias 22 e 26 de março, respectivamente.

O primeiro compromisso da seleção colombiana será diante da Espanha, em Londres, na Inglaterra, às 17h30 (de Brasília). Depois, os convocados vão até Madri para enfrentar a Romênia no Estádio Civitas Metropolitano, às 16h15 (de Brasília).

Arias fez sua estreia pela seleção nacional em junho de 2022 e vem sendo titular absoluto na campanha do time nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Com a camisa do Fluminense, o jogador soma 153 partidas, com 33 gols, dois deles diante da LDU, do Equador, na decisão da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Além dessa competição continental, o colombiano também ergueu as taças do Campeonato Carioca e da Libertadores desde que chegou ao clube carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Jhon Arias é convocado para defender a Colômbia em amistosos na Europa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.