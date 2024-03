Textor anuncia ‘bicho’ para o elenco do Botafogo após classificação na Libertadores

“O bicho é certo”, decretou Manga, lenda do Botafogo, lá atrás, nos anos 60, em uma época gloriosa do clube. Pois na madrugada desta quinta-feira (14), em Bragança Paulista, após a classificação para a fase de grupos da Libertadores, a frase do ex-goleiro alvinegro ganhou um novo contexto. Afinal, John Textor, dono da SAF do Alvinegro, entrou em cena para distribuir uma grana extra para o elenco.





Ainda no vestiário, depois do empate com o Bragantino por 1 a 1, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores, por meio de uma pequena videoconferência por celular, o magnata anunciou o prêmio para os jogadores do Mais Tradicional. Bonificação de R$ 1 milhão, valor que será repartido para o grupo.

Por falar nas verdinhas, o Botafogo assegurou, no mínimo, R$ 20,7 milhões com sua vaga para a fase de grupos desta Libertadores. Segundo o jornal “O Globo”, o valor, aliás, pode aumentar, de acordo com a Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano.

Além desta cifra, há, também, o bônus da própria Conmebol por vitórias na fase de grupos. A entidade distribui R$ 1,5 milhão a cada resultado positivo.

O Botafogo, agora, vive a expectativa do sorteio. O evento será, enfim, na próxima segunda-feira (18), na sede da Conmebol, no Paraguai, às 20h (horário de Brasília). A Estrela Solitária está no pote 4, junto com os últimos classificados para o torneio internacional.

