Gols de Messi e Suárez classificam Inter Miami na Copa dos Campeões da Concacaf

A poderosa dupla de ataque Lionel Messi e Luis Suárez fez novamente a diferença para o Inter Miami. Desta vez, diante do Nashville, em compromisso válido pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Aos oito minutos de jogo, logo após recebendo passe de Messi, o Pistolero bateu com extrema categoria, de primeira, para mandar no meio das pernas do goleiro Joe Willis. Já aos 23, foi a vez de Diego Gómez limpar o lance e apenas rolar a bola para Leo. Assim, o camisa 10 dominou e bateu com a canhota, fugindo de Willis.

No segundo tempo, Robert Taylor fez o terceiro tento e praticamente sacramentou a classificação da equipe da Florida. Desse modo, o tento nos acréscimos de Sam Sturridge nada interferiu no placar global. Isso porque, com o 3 a 1 no DRV PNK Stadium, o agregado de 5 a 3 qualificou o Inter Miami para as quartas de final.

As outras chaves nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf (classificados em negrito)

Columbus Crew 1 x 1 Houston Dynamo

Pachuca 6 x 0 Philadelphia Union

Tigres 4 x 2 Orlando City

Robinhood 1 x 1 Herediano

América do México 2 x 3 Chivas

14/03

Alajuelense x New England Revolution – 21h (4 a 0 New England na ida)

Monterrey x Cincinnati – 23h15 (1 a 0 Monterrey na ida)

