Moreira vê oportunidade e se coloca à disposição para ser lateral-esquerdo

O São Paulo vem tendo uma grande dor de cabeça na lateral esquerda desde o começo da temporada. Com apenas Welington exercendo a função desde o início do ano, o Tricolor não descarta ir ao mercado atrás de outra peça para o setor. Contudo, o reforço para a equipe já pode estar dentro do plantel. Afinal, o lateral-direito Moreira pode jogar pela outra extremidade do campo.

Moreira estreou no São Paulo aos 17 anos, em 2022, quando se destacou no sub-20. Na época, atuava na direita, mas, em boa parte de sua formação no clube, jogou como lateral-esquerdo. Aliás, ele se destacou nas categorias de base atuando no setor. No duelo contra o América-MG, pelo Brasileirão do ano passado, ele atuou na outra extremidade e ganhou elogios do então técnico Dorival Júnior.

Atualmente, o garoto é visto como opção na direita, brigando por posição com Rafinha e Igor Vinícius. Contudo, sabendo da necessidade do São Paulo de mais um jogador no setor, Moreira cogita atuar pela esquerda. O jogador ganhou destaque e elogios após entrar no segundo tempo da Supercopa Rei do Brasil contra o Palmeiras e ter grande atuação. Agora, ele espera ter mais oportunidades, não importa o setor do campo.

Os concorrentes de Moreira na lateral-esquerda

Welington é o titular desde o início da temporada, mas está em seu último ano de contrato e, a partir do meio da temporada, já poderá assinar um pré-contrato para trocar de clube em janeiro de 2025. Seu substituto imediato é Patryck. O jovem é citado como um atleta de grande destaque na base, mas não conseguiu repetir boas atuações nas oportunidades que teve no time profissional.

