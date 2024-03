Douglas Costa, do Fluminense, está fora do Fla-Flu do próximo sábado

O Fluminense tem utilizado a semana livre para recuperar jogadores e chegar mais forte para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, Fernando Diniz não poderá contar com Douglas Costa no duelo com o Flamengo, sábado (16), às 21h (de Brasília). A informação é do portal ‘ge’.





O atacante deixou o gramado no clássico contra o Botafogo, em 3 de março, ao se queixar de dores após tentar um cruzamento. Na ocasião, Jhon Arias entrou no lugar do atacante. Depois da realização de exames, o Departamento Médico constatou uma lesão no músculo anterior da coxa direita do atleta.

A tendência é que Douglas Costa esteja disponível para a estreia na Libertadores, se o time for eliminado no próximo sábado (10). Por outro lado, se os comandados de Diniz avançarem diante do Rubro-Negro, o atacante só deve ficar à disposição no confronto de volta da decisão, no dia 7 de abril.

Com a derrota no último sábado (9), o Fluminense terá que reverter uma desvantagem de dois gols de diferença. O Flamengo, por sua vez, tem a vantagem de dois resultados iguais, já que foi campeão da Taça Guanabara. Por fim, o Tricolor necessita vencer por três gols de diferença para se classificar.

