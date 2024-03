O ex-jogador Daniel Osvaldo, que teve passagens por grandes clubes do planeta, além da seleção italiana, revelou um quadro de depressão. Em um vídeo bastante emotivo, o ex-atacante confessa, então, que não está nada bem e afirma que está tomando remédios.

“Faço tratamento psiquiátrico e tomo remédios. Aliás, estou com uma doença específica, perda de autoestima, depressão. Muitas vezes, volto aos meus vícios e caio na autodestruição”, admitiu Osvaldo.

O ítalo-argentino também demonstrou um certo desânimo com a vida, sintoma da doença que age silenciosamente.

“Moro sozinho, estou sempre trancado em casa, não vou a lugar nenhum, não há nada produtivo na minha vida, não há motivos para me levantar da cama, sair do quarto, nem para comer”, acrescentou.

Por fim, reforçou que não conseguiu superar alguns vícios.

“Caí em vícios muito maus que só pioraram a minha depressão. Dói-me não querer compartilhar as coisas com minha família, com os meus filhos”, expressou.

Nascido em Buenos Aires e revelado pelo Huracán, Osvaldo defendeu vários clubes da Itália, onde, aliás se naturalizou: Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter de Milão. Por lá, conquistou uma liga nacional e uma Supercopa pela Velha Senhora. Pela seleção daquele país, disputou 14 partidas e meteu quatro gols.

Na Europa, também passou por Espanyol (ESP), Southampton (ING) e Porto (POR).

De volta à América do Sul, defendeu Boca Juniors e Banfield. Em 2020, Osvaldo pendurou as chuteiras. Ele está com 38 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ex-jogador da seleção italiana, Osvaldo revela depressão e fala em ‘autodestruição’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.