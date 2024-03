Exclusivo: com 11 vitórias seguidas, Jair Ventura diz se mira recorde de Jorge Jesus

O técnico Jair Ventura vive um momento especial no Atlético-GO. Afinal, na última segunda-feira (11), o Dragão venceu o Goiatuba por 5 a 0 e avançou à semifinal do Campeonato Goiano. Mais do que a classificação, a equipe chegou a 11 vitórias seguidas. A marca é inédita no clube. E as comparações com o recorde do Al-Hilal, da Arábia Saudita, começa a surgir. No Oriente Médio, o técnico Jorge Jesus está há 28 embates só triunfando.

Contudo, em conversa exclusiva com a equipe de reportagem do Jogada10, Jair Ventura adiantou: não mira nenhum recorde. O treinador elogiou o momento da equipe e disse preferir brigar por títulos em vez de marcas. Ele, então, sonha com o tricampeonato estadual pelo Atlético-GO.

“A gente vai trabalhar jogo a jogo. 11 (vitórias seguidas) já foi bem difícil. Temos agora mais uma decisão, que é a semifinal do Goiano. O nosso objetivo não é bater recordes, mas se classificar para a final do Estadual. Que a gente possa jogar a final e conquistar o tricampeonato”, disse Jair Ventura, que prosseguiu.

“Eu avalio um excelente momento por estar conquistando os objetivos. Afinal, passamos pelas duas fases da Copa do Brasil vencendo os dois jogos, a classificação para a semifinal do Estadual e agora queremos o tricampeonato. Feliz pela marca inédita do clube, são 11 vitórias consecutivas. Temos hoje a melhor campanha do Goiano, o melhor ataque, média de três gols por partida. Então, fico feliz pelo momento da equipe e que possamos brigar pelo tricampeonato”, completou.

Jair Ventura evita projetar trabalho a longo prazo e foca no Goianão

Por fim, o treinador evita fazer projeções a longo prazo, como o Campeonato Brasileiro. Apesar de saber da importância do torneio nacional, Jair Ventura quer focar no duelo do próximo final de semana, contra o Goiânia, e levar novamente o Dragão para a final.

“Eu não gosto de fazer previsões de longo prazo, trabalho sempre jogo a jogo. O foco agora é que a gente possa chegar na final. O foco maior é que possamos fazer dois grandes jogos na semifinal e conseguir a classificação. Falar do Brasileirão ainda é cedo, estamos focados no Estadual. Temos um clássico e esperamos vencer”, finalizou o treinador.

